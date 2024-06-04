2024-06-04 14:18:06 - المصدر: منصة إيشان

دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الثلاثاء، إلى العمل وفق مبدأ “اللامركزية”، فيما رأى أن الحكومات المحلية أجدر بإدارة شؤونها. وقال الحكيم، في بيان تلقته منصة “إيشان”: “بعد تشرفنا بزيارة المرقدين الطاهرين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) نبدأ على بركة الله تعالى جولتنا في محافظة كربلاء المقدسة، بلقاء المحافظ الأستاذ نصيف الخطابي […]

ظهرت المقالة الحكيم يدعو إلى العمل بمبدأ “اللامركزية”: الحكومات المحلية أجدر بإدارة شؤونها أولاً على ايشان.