عبر إذاعة الناصرية.. مدير الدفاع المدني يوجه دعوة لأصحاب المنازل بشأن الحرائق

2024-06-04 14:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية : أكد مدير الدفاع المدني في ذي قار العقيد علي عمران، اليون الثلاثاء، أن المديرية أعدت خطة متكاملة حول الإرشادات الخاصة بالوقاية من الحرائق في فصل الصيف وتم طبعها على شكل بوسترات وبروشورات وسيتم توزيعها على المحال التجارية و الفنادق وأصحاب المنازل والمجمعات السكنية ودوائر الدولة. وذكر...

