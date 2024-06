إسكان ذي قار يحذر المتعثرين بسداد القروض: سنرهن العقارات وسنحجز الرواتب

2024-06-04 14:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نشر صندوق الإسكان في ذي قار، اليوم الثلاثاء ، قوائم أسماء المقترضين المتعثرين بالسداد في المحافظة، فيما أصدرت تحذيراً لمخالفي وقت التسديد. وذكر إعلان رسمي للصندوق، تابعته “شبكة أخبار الناصرية”، أن “الصندوق نشر قوائم بأسماء المقترضين المتعثرين بتسديد الأقساط لصندوق الإسكان”. وأضاف، أن “الصندوق أمهل المتعثرين لتسديد...

