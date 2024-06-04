أوقاف كردستان تنفي وفاة حاج في الديار المقدسة

2024-06-04 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، ما تناقلته وسائل الاعلام حول وفاة حاج في الديار المقدسة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبز إسماعيل، بحسب وسائل إعلام كردية، إنه "لم يتم تسجيل حالة وفاة وسط حجاج إقليم كردستان في الديار المقدسة".

واكد، أن "الحجاج جميعهم سالمين".

وكانت وسائل الاعلام المحلية تناقلت خبراً مفاده، بأن حاجاً كرديا يتواجد في الديار المقدسة بتأشيرة سفر سياحية، توفي اليوم الثلاثاء.



