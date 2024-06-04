حمودي: انسحاب السباح العراقي من التصفيات النهائية رسالة للعالم بوجوب نبذ الكيان الصهيوني

2024-06-04 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب السباح العراقي محمد علاء عاشور من التصفيات النهائية رسالة للعالم بوجوب نبذ الكيان الصهيوني.وقال حمودي حسب بيان لمكتبه تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحيي الروح الوطنية والإنسانية العالية للسباح العراقي البارالمبي محمد علاء عاشور الذي انسحب من التصفيات النهائية لبطولة العالم رافضاً مواجهة لاعب الكيان الصهيوني، ليسجل بذلك موقفاً شجاعاً، من صميم غيرته العراقية، ورسالة بليغة للعالم بوجوب نبذ هذا الكيان الصهيوني المتوحش، وعزله في كل المحافل، لأنه تجرد من إنسانيته وكل القيم الأخلاقية".وأضاف أنه: "في الوقت الذي نهنئ محمد علاء على فوزه بهذا الموقف العظيم المشرف،، نبارك أيضاً للاعب فلاح ناهض بفوزه بالميدالية الذهبية بالسباحة البارالمبية ببطولة كأس العالم في ألمانيا، ورفع اسم العراق في هذا المحفل العالمي، ونأمل من وزارة الشباب والرياضة تكريم هذين البطلين، وكل مبدع يسهم في رسم الصورة المشرقة للعراق الجديد، عراق الانتصارات الذي يفخر به كل أبنائه".