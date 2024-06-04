وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر بمظلومية إحدى منتسبات الوزارة في ديالى

2024-06-04 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر بمظلومية إحدى منتسبات الوزارة في محافظة ديالى.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير التربية استقبل المظلومية التي قدمتها معاون مدير قسم الإشراف الاختصاصي في ديالى الدكتورة فاطمة أحمد بعد أن أطلقتها أمس على مواقع التواصل الاجتماعي محققاً العدالة والإنصاف بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر بمظلوميتها والنظر بطلبها".وأكد الجبوري أن "أبواب الوزارة مُشرعة أمام الجميع، ولن نقبل بأي تجاوز على حقوق الملاكات أو المواطنين، فأنتم تحت رعاية تربوية حقة".