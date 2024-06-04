2024-06-04 15:00:08 - المصدر: منصة إيشان

يبدو توتر العلاقة بين حكومة محمد شياع السوداني وكتائب حزب الله، قد توترت أخيراً، جرّاء تمسك الطرف الأخير بمواجهة المصالح الأميركية والصهيونية تحت يافطات “مدينة وتجارية”، لا سيما بعد سلسلة الاقتحامات التي نفذتها مجاميع قد تكون قريبة من الكتائب، وربما أنها أصلاً جزءاً من قوامه هذا التشكيل العسكري، فيما ارتفعت حدة خطاب الكتائب تجاه الحكومة. […]

ظهرت المقالة تداعيات حرب “غزة”.. طلاق رجعي بين الكتائب وحكومة السوداني أولاً على ايشان.