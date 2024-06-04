2024-06-04 15:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن الأنباء عن إقالة قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان الحسناوي، غير صحيحة. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إنه لا صحة للأنباء المتداولة من بعض الصفحات المدفوعة عن إقالة قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان الحسناوي”. وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت خبراً يفيد بإقالة اللواء شعلان الحسناوي، من […]

ظهرت المقالة مصدر لـ”إيشان” ينفي إقالة اللواء شعلان الحسناوي: لا صحة لها أولاً على ايشان.