العراق على موعد مع درجات حرارة تلامس الــ 50 مئوية في هذا الموعد

2024-06-04 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، عن موعد وصول درجات الحرارة لـ50 مئوية في العراق.

وقال الزيادي في منشور على منصة "فيس بوك"، أن "درجات الحرارة تستمر متقاربة خلال اليومين القادمين ودرجات حرارة تقارب (47) مئوية".

وأضاف ان "هناك موجة حر تبدأ من يوم الجمعة المقبل وتشتد ذروتها السبت، وتستمر بضع أيام وقد تلامس 50 مئوية بسبب سكون الرياح في مناطق مختلفة من مدن البلاد مما يجعل الأجواء حارة".

وبين الزيادي ان "الأمطار شبه تضاءلت فرصها بإستثناء مناطق متفرقة من شمالي البلاد".

يذكر ان الهيئة العامة للأنواء الجوية، توقعت اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، تسجيل ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة في اغلب مدن البلاد.