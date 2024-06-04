صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 36 ألفا و550 منذ 7 أكتوبر

2024-06-04 15:56:02 - المصدر: الفرات نيوز

{دولية؛ الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 36 ألفا و550 شهيداً و82 ألفا و959 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و182 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36 ألفا و550 شهيدا، بالإضافة إلى 82 ألفا و959 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي".