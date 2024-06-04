2024-06-04 16:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات احترازية للذبح خلال أيام عيد الأضحى.

وقال قائممقام قضاء الموصل صالح الجبوري لوكالة شفق نيوز إن "إجراءات صحية ستتخذ خلال ذبح الاضاحي خلال العيد وذلك للحد من انتشار مرض الحمى النزفية".

وأوضح، أن "السلطات المحلية قررت تخصيص مواقع محددة لذبح الأضاحي، وهي ذات المواقع التي جرى الذبح فيها العام الماضي اضافة الى المجازر الرسمية والمجازة من الحكومة".

وبيّن الجبوري، أن "مساجد ومواقع تم تحديدها للذبح وبإشراف متخصصين من المستشفى البيطري".