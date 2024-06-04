نتائج متميزة لأبطال المواي تاي ببطولة العالم في أثينا

2024-06-04 16:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق منتخبنا الوطني برياضة المواي تاي نتائج جيدة في الأدوار الإقصائية الأولى من منافسات بطولة العالم المقامة فعالياتها بالعاصمة اليونانية أثينا لغاية 10 من حزيران الحالي.وقال عضو المكتب الإعلامي لاتحاد المواي تاي أحمد زكي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن" اللاعب مصطفى رعد التكريتي تمكن من اجتياز منافسه البولندي بالضربة القاضية في اليوم الثاني من بطولة العالم، لينجح في بلوغ الدور ربع النهائي، في حين تغلب زميله مهند محمود على خصمه اليوناني".وأضاف أن " اللاعبين أكرم حسن مناحي وزميله عباس خالد تأهلا أيضاً إلى الأدوار المتقدمة بعد فوزهما على منافسيهما من كازاخستان وروسيا توالياً، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة يعول كثيراً على الأسماء المشاركة في تحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى منصات التتويج، لاسيما بتواجد نخبة من اللاعبين الذين نالوا عدة أوسمة ملونة خلال مشاركاتهم السابقة في مختلف المحافل الدولية".وأوضح أن "المسابقة تعد واحدة من أبرز الأحداث الرياضية على الساحة الدولية، حيث يجتمع فيها صفوة من الابطال الذين يمثلون مختلف القارات للتنافس على اللقب العالمي".