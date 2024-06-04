2024-06-04 16:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتستضيف المملكةُ العربية السعودية، وفي مدينةِ الطائف تحديداً، منافساتَ النسخة الثالثة من بطولةِ اتحاد غرب آسيا للشباب لكُرةِ القدم.وتقام البطولةُ في الفترة من 25 حزيران إلى 5 تموز 2024 بمشاركةٍ واسعةٍ وقياسيةٍ تتمثل بـ 12 منتخباً، بواقع 11 منتخباً من منطقةِ غرب آسيا هي: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين إلى جانب المنتخب الألباني كضيفٍ من خارج الإقليم".وكشف الاتحادُ السعودي المستضيف واتحاد غرب آسيا عن أن البطولةَ ستقام على ملعبِ مدينة الملك فهد الرياضيّة، وعلى ملعبِ نادي عكاظ، وجرى تحديد يوم 18 حزيران موعداً لسحب قرعة البطولة التي سيتم لاحقاً تعميمُ نظامها وآلية توزيع المنتخبات المشاركة بها، إضافةً إلى الإعلان عن الجدولِ الرسميّ للمباريات.وينتظر أن تحظى البطولةُ بأهميةٍ كبيرةٍ مقابل عددِ المنتخبات المُشاركة فيها من جهة، وبفضلِ موعدها الذي يسبق التصفياتَ المؤهلة لكأس آسيا للشباب المقررة في أيلول 2024 من جهةٍ أخرى، إضافةً إلى تواجدِ المنتخب الألباني الذي سيوفر حضوره فرصةً لمنتخباتِ الإقليم للحُصولِ على العديد من المكتسبات.وفي السياق نفسه، تأتي مشاركةُ ألبانيا بدعوةٍ خاصةٍ من اتحاد غرب آسيا لكرةِ القدم، وكضيفٍ على البطولةِ، وكخطوةٍ أولى ضمن اتفاقيةِ التعاون المنتظر أن يبرمها اتحادُ غرب آسيا لكرة القدم مع الاتحاد الأوروبيّ لكرة القدم.كما تأتي هذه المشاركةُ استكمالاً لاستراتيجيةِ اتحاد غرب آسيا بدعوةِ منتخباتٍ من خارج الإقليم والقارة للمشاركةِ في بطولاته سواءً على مستوى الذكور أو الإناث، بغرض توسيعِ قاعدة المنافسة لمنتخباتِ الإقليم، وزيادة فرص احتكاكها مع مدارس كرويةٍ متنوعة، وهو ما ينعكسُ إيجاباً على مساعيها للتطور، ورفع جاهزيتها لبقية الاستحقاقات المُقبلة عليها على مختلفِ الأصعدة.وإلى جانبِ تواجد المنتخب الألباني في بطولةِ الشباب الثالثة، سبق أن وجه اتحادُ غرب آسيا الدعوةَ للمنتخبِ الإيراني للمشاركة في بطولةِ تحت 23 عاماً الرابعة التي أقيمت في العراق، كما استضاف منتخباتَ غوام ونيبال في بطولة السيدات الثامنة بالسعودية، والحال نفسه انطبق على بطولةِ تحت 23 عاماً الخامسة التي أقيمت بالسعودية بمشاركةِ منتخبات أستراليا وكوريا الجنوبية وتايلاند ومصر.