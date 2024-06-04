مجهولون يقتحمون شركة "بيبسي بغداد" في منطقة عويريج جنوب العاصمة (فيديو)

2024-06-04 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، باقتحام مجهولين لمقر شركة "بيبسي بغداد" في منطقة عويريج جنوب العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "مجهولين اقتحموا شركة بيبسي بغداد في منطقة عويريج جنوب العاصمة".

وكانت مجاميع مجهولة تجمعت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، امام شركة المرموقة للمقاولات والتجارة العامة والتي يعتقد انها أمريكية ضمن منطقة عويريج جنوب العاصمة، فيما شددت القوات الامنية من إجراءاتها بالمنطقة.

واظهر مقطع فيديو تلقته "بغداد اليوم"، عددا من الأشخاص امام مقر الشركة و هم يصرخون "كلا كلا أمريكا .. كلا كلا إسرائيل .. نعم نعم فلسطين"









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