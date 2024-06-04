2024-06-04 16:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تواصل لاعبة منتخب العراق للرماية بفعالية البندقية الهوائية زينب عباس، تحضيراتها المكثّفة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبيّة، والتي ستنطلق فعاليّاتها خلال شهر تموز المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للرماية صبيح مراد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إتحاد اللعبة يسعى للوصول بلاعبة المنتخب زينب عباس إلى أعلى درجات الجاهزية التامة من خلال المعسكر التدريبي الذي سيقام في العاصمة الإيرانية طهران خلال شهر حزيران الحالي، ويستمر حتى انطلاق منافسات فعاليات الدورة الأولمبية.

وأشاد مراد، بالدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عبر إقامة المعسكرات التدريبية والاحتكاك مع منتخبات لها باع طويل في مجال رياضة الرماية، وهذا يهدف إلى إنجاح ورفع مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا.

وأضاف مراد، إن معسكر إيران يعد محطة مهمة لإعداد اللاعبة زينب عباس التي ستشارك في النهائيات الأولمبية، وفرصة كبيرة لها لكسب الخبرة من خلال إجراء التدريبات واللقاءات الودية مع نظيراتها اللاعبات الإيرانيات.

من جهتها، أبدت لاعبة منتخب العراق للرماية زينب عباس، سعادتها بالمشاركة في نهائيات أولمبياد باريس، كونها ستفتح المجال أمامها لكسب المزيد من الخبرة عبر الاحتكاك مع أبطال اللعبة في العالم.