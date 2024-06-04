العراق يعلن اطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين

2024-06-04 16:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الثلاثاء، إطلاق قطع وتجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين . وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن وزير التجارة أثير داود الغريري ،أعلن عن إطلاق قطع وتجهيز حصة جديدة من مادة الطحين اعتباراً من يوم غد الأربعاء للخامس من شهر حزيران الجاري. وأضاف أنالشركة العامة لتصنيع الحبوب وبناء على توجيه وزير التجارة ستباشر ومن خلال مراكز القطع، قطع قوائم تجهيز الوكلاء للحصة الخامسة من الطحين اعتباراً من يوم غد الأربعاء ،وفقاً لجداول مراجعة الوكلاء وحسب توقيتات خطة التجهيز التي نشرتها لجنة الخطة التسويقية في الشركة مع منح أسبقية التجهيز الى المناطق الأكثر فقراً. وتابع البيان أن الشركة في الوقت ذاته أصدرت إعماماً لمراكز القطع في بغداد والمحافظات لقطع حصص المطاحن من الحبوب واعتباراً من اليوم الثلاثاء . ونوه البيان إلى أن استيفاء مبالغ قوائم القطع سيكون الكترونياً في عموم البلاد عبر بطاقات الدفع الالكتروني وتبعاً للنظام الالكتروني الذي اعتمدته الشركة منذ بداية العام الجاري وذلك انسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التجارة. وشدد البيانعلى متابعة عملية التوزيع وتجهيز الوكلاء والمواطنين من قبل اللجان الرقابية واستقبال شكاوى المواطنين حول نوعية الطحين المجهز وأوقات عمل الوكلاء أو في حال استيفاء مبالغ تزيد عن الأجور التي حددتها الوزارة عن كل فرد. ودعا البيان الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع حسب الجداول المعلنة ، مع توجيه وحدات القطع والتسويق في مقر وفروع الشركة الى تنظيم عملية المراجعة وتبسيط الاجراءات ، الى جانب دعوة جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية لمراجعة الوكلاء لاستلام حصصهم المقررة لضمان عدم تكدسها لدى الوكلاء والتأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات ان وجدت عبر الاتصال بقسم الرقابة او فروع الشركة بالمحافظات.