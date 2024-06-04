2024-06-04 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ميزات إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، فيما أوضح دور مجلس القضاء في ذلك.وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة والقاضي الأول لمحكمة مكافحة غسيل الأموال والفساد إياد محسن ضمد في مقطع فيديو بثه مجلس القضاء الأعلى تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "منظمة (فاتف) أخرجت العراق من اللائحة الدول عالية المخاطر وهي اللائحة الرمادية، بعد أن قدم الوفد العراقي تقريراً فنياً وموضوعياً عالي المستوى نال قبول الدول المصوتة".وأضاف أن "هذه المنظمة هي دولية يقع مقرها الرئيس في فرنسا وتتابع إجراءات مكافحة غسيل الأموال، وتمنح توصيات إجراءات تساعد الدول في مكافحة غسيل الأموال"، موضحاً أن "العراق نجح في إعداد التقرير الوطني للمخاطر ووضع مكافحة الحلول الناجعة لمكافحة جريمة غسيل الأموال".وتابع أن "مجلس القضاء الأعلى قدم خدمات للمقيمين من منظمة (فاتف) الذين يحملون جنسيات عربية مختلفة في آب الماضي، وتسهيلات كثيرة لإنجاز أعمالهم ، حيث كان للمجلس دور مفصلي أساسي في إنجاح إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، وهي اللائحة الرمادية"، لافتاً الى أن "الوفد العراقي القضائي قدم الاحصائيات الرقمية الكبيرة التي أقنعت المقيمين بأن الإجراءات العراقية حقيقية في مكافحة جريمة غسيل الأموال وفرض العقوبات، حيث تم اقنع الدول بأن العراق لم يعد ساحة متاحة لجريمة تنظيمات داعش ومرور الأموال التي توزع على المجاميع المسلحة".وأكد أن "عدم إدراج العراق على اللائحة سيجذب المستثمر وأصحاب رؤوس الأموال، إضافة الى قبول جميع التحويلات المالية الى دول العالم والتي تصدر منه".