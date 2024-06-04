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القبض على المعتدين في بغداد وفق قانون مكافحة الإرهاب

القبض على المعتدين في بغداد وفق قانون مكافحة الإرهاب
القبض على المعتدين في بغداد وفق قانون مكافحة الإرهاب
2024-06-04 16:30:07 - المصدر: قناة الثامنة
أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على مطاعم ومراكز تجارية في العاصمة بغداد. وذكر بيان للوزارة، أنه "خلال الأيام 26 و 27 و30-5-2024 حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كلا من مطعم KFC و مطعم جلي هاوس ليز ومعهد كامبرج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم KFC‏ وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجادرية، من قبل اشخاص يستقلون 7 عجلات ودراجة نارية". وأشار إلى أنه "تم تشكيل فرق عمل استخبارية وفنية لغرض متابعة الموضوع والتوصل الى الجناة من الخارجين على القانون" . وتابع: "وبعد جمع المعلومات الدقيقة تم التوصل لأسماء المنفذين ومحلات عملهم وسكناهم،

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