تجارة ذي قار تخاطب وكلاء الغذائية: استلموا مفردات البطاقة التموينية 

2024-06-04 16:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: دعت تجارة ذي قار، اليوم الثلاثاء، وكلاء الحصة التموينية الى مراجعة الشركة العامة للمواد الغذائية في ذي قار لاستلام مفردات البطاقة التموينية الحصة الرابعة لشهر ايار . وقال مصدر في تجارة ذي قار ل”شبكة أخبار الناصرية”، إن “مفردات البطاقة التموينية وصلت لمخازن المحافظة لدعم مفردات البطاقة التموينية”....

