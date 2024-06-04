2024-06-04 16:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية : أكد مدير اعلام الدفاع المدني في ذي قار العقيد علي عمران، اليوم الثلاثاء، أن المديرية أعدت خطة متكاملة حول الإرشادات الخاصة بالوقاية من الحرائق في فصل الصيف وتم طبعها على شكل بوسترات وبروشورات وسيتم توزيعها على المحال التجارية و الفنادق وأصحاب المنازل والمجمعات السكنية ودوائر الدولة....

The post عبر إذاعة الناصرية.. الدفاع المدني يوجه دعوة لأصحاب المنازل بشأن الحرائق appeared first on شبكة اخبار الناصرية.