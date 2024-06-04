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البرلمان يستكمل إجراءات قراره بالموافقة على جداول الموازنة ويرسله لوزارتي المالية والعدل

البرلمان يستكمل إجراءات قراره بالموافقة على جداول الموازنة ويرسله لوزارتي المالية والعدل
البرلمان يستكمل إجراءات قراره بالموافقة على جداول الموازنة ويرسله لوزارتي المالية والعدل
2024-06-04 17:00:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، استكمال إجراءات قراره بالموافقة على جداول الموازنة، وإرساله لوزارتي المالية والعدل والوقائع العراقية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان - تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري، أعلن استكمال إجراءات توقيع كتاب قرار البرلمان، بالموافقة على جداول الموازنة، وإرسالها لوزارة العدل/ الوقائع العراقية والمالية".
وكان مجلس النواب قد صوت، أمس الإثنين، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، رقم (13) المعدلة لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)".

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