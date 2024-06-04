البرلمان يستكمل إجراءات قراره بالموافقة على جداول الموازنة ويرسله لوزارتي المالية والعدل

2024-06-04 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، استكمال إجراءات قراره بالموافقة على جداول الموازنة، وإرساله لوزارتي المالية والعدل والوقائع العراقية.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان - تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري، أعلن استكمال إجراءات توقيع كتاب قرار البرلمان، بالموافقة على جداول الموازنة، وإرسالها لوزارة العدل/ الوقائع العراقية والمالية".وكان مجلس النواب قد صوت، أمس الإثنين، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، رقم (13) المعدلة لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)".