2024-06-04 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف مصدر أمني رفيع، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 7 مخربين أثناء محاولتهم الاعتداء على معمل ألبان في بغداد.وقال المصدر في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" القطعات الأمنية في بغداد ألقت القبض على سبعة من المخربين وضبطت عجلاتهم خلال محاولتهم الاعتداء وتخريب أحد معامل الألبان جنوب العاصمة بحجج واهية حول دعم المعمل للكيان الصهيوني ضد الأبطال في غزة".وأضاف المصدر، نه" تم ‏اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم وتتابع القطعات في الأجهزة الأمنية المختلفة تفاصيل حيثيات هذا الحادث".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على مطاعم ومراكز تجارية في العاصمة بغداد.