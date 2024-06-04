بعد مبابي.. سان جيرمان يستعد للاستغناء عن نجم اخر من الفريق

2024-06-04 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، عن استعداد النادي الباريسي للاستغناء عن نجم اخر من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، أن "باريس سان جيرمان بات مستعدا للاستغناء عن مدافعه برسنيل كيمبيمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف أن "إدارة النادي مستعدة للاستماع إلى العروض التي ستصل للمدافع الفرنسي، بعدما كان كيمبيمبي محصنا في السابق ولا يمس".

ويعد برسنيل كيمبيمبي من أبرز نجوم باريس سان جيرمان، فهو القائد الثاني للفريق بعد المدافع البرازيلي ماركينيوس.

لكن الفريق الباريسي لم يستفد من مدافعه الدولي بسبب كثرة إصاباته العضلية التي استلزمت عملية جراحية ابتعد بسببها طوال الموسم الماضي.

وفي أواخر الموسم قبل الماضي أصيب برسنيل كيمبيمبي أيضا بقطع في وتر أكيليس.

المصدر: وكالات