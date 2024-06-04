2024-06-04 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، شمول 220 أسرة عائدة حديثاً الى سنجار بمنحة الأربعة ملايين دينار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه" بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وزعت كوادر الوزارة المنح المالية الخاصة بعودة النازحين بين 220 أسرة عائدة حديثاً من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع أربعة ملايين دينار للأسرة الواحدة .

وبينت الوزارة أن " كوادرها ستستمر خلال الأيام القادمة بتوزيع ( الصكوك المالية) بين جميع الأسر العائدة حديثاً إلى سنجار، تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء.