2024-06-04 17:00:08 - المصدر: منصة إيشان

بعد ليلة اقتحام المطاعم، التي شهدتها بغداد يوم أمس، حاول عدد من الأشخاص تخريب معمل للألبان جنوبي بغداد، متذرعين بدعمه للكيان الصهيوني. وقال بيان أمني رسمي، ورد لمنصة “إيشان”، إن “القوات الأمنية، ألقت القبض على سبعة من المخربين وضبطت عجلاتهم خلال محاولتهم الاعتداء والتخريب لحد معامل الألبان جنوب العاصمة”. وأضاف، أن “المتهمين كانوا يتذرعون بحجج […]

ظهرت المقالة عمليات بغداد: خارجون عن القانون حاولوا تخريب معمل ألبان كانون.. اعتقلنا عدداَ منهم أولاً على ايشان.