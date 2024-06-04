رئيس الوزراء: إنهاء مهمة يونامي جاء بفضل تضحيات شعبنا وقواتنا

2024-06-04 17:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الأمن الدولي بتحديد موعد إنهاء عمل بعثة يونامي في العراق نهاية العام 2025 جاء بفضل تضحيات الشعب والقوات الأمنية التي حققت الاستقرار في العراق.وقال رئيس الوزراء في حديثه خلال جلسة مجلس الوزراء تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "قرار مجلس الأمن الأخير بإنهاء عمل بعثة يونامي جاء بناءً على طلب الحكومة، وهو يمثل اعترافاً دولياً أممياً بالتقدم الحاصل على الساحة العراقية في جميع المجالات نتيجة الاستقرار الذي يعيشه البلد بفضل تضحيات شعبنا وقواتنا".وأضاف، أن" المنظمات الدولية وصلت إلى تقييم أداء إيجابي عن العراق يدعم الاستقرار"، لافتا الى، أن" إنهاء عمل يونامي لا يعني القطيعة مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة".وأشار رئيس الوزراء في حديثه إلى أن " العراق حجر الزاوية في أي عملية استقرار بالمنطقة".