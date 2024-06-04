انخفاض اسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق

2024-06-04 17:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 145600 دينار مقابل كل 100 دولار، حيث كانت الاسعار صباح هذا اليوم قد سجلت 145850 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144500 دينار مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145250 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي