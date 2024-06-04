الإسكان: خطط لتنفيذ مشاريع جديدة مهمة في بغداد وبابل

2024-06-04 18:06:02 - المصدر: واع





بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، وجود خطة لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة في محافظتي بغداد وبابل.

وقال وكيل الوزارة جابر الحساني، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إنه "سيتم تنفيذ عدد من المشاريع المهمة، من بينها جسر الرافدين للمشاة داخل مركز الحلة، بالقرب من جسر الهنود".

وأضاف الحساني، أن "هذه الأعمال سيتم المباشرة بها خلال الأيام المقبلة"، فيما أشار الى "وجود أعمال جديدة في العاصمة بغداد، تتضمن أعمال مشاريع المجاري في مناطق شرق القناة".