قائد عمليات بغداد: أوامر بردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المطاعم والبنى التحتية

2024-06-04 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، اليوم الثلاثاء، حادثة محاولة الاعتداء على معمل ألبان في بغداد، فيما أكد إصدار أوامر بردع كل من يحاول الاعتداء على المطاعم والبنى التحتية والأماكن.وقال الفريق التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد تجمع عدد الخارجين عن القانون ومحاولتهم الاعتداء على معمل ألبان (كانون) التابع للقطاع الخاص في منطقة عويريج وتخريب محتوياته، تم على الفور توجيه قطعات فرقة 17 لواء 59 الماسك القاطع وتطويق المكان وإلقاء القبض على عدد منهم ومعهم عجلة حكومية".وأضاف، "تم تسليمهم المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".وأكد الفريق التميمي الأوامر للقطاعات الماسكة بردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المطاعم والبنى التحتية والأماكن في بغداد.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على مطاعم ومراكز تجارية في العاصمة بغداد.