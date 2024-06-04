اوديشو يتراجع عن قرار الاستقالة من تدريب الجوية

2024-06-04 18:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر المدرب أيوب اوديشو، يوم الثلاثاء، العدول عن قرار الاستقالة من تدريب نادي القوة الجوية.

وقال الناطق الاعلامي للنادي حسام الدراجي لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة النادي اقنعت اوديشو وجعلته يعدل عن الاستقالة"، موضحاً أن "اوديشو وافق بشرط ان يكون نزار اشرف مدربا مساعدا له ووافقت الادارة على شرطه ليكون نزار ضمن الكادر التدريبي للفريق".

واضاف ان "الفريق سيجري عصر اليوم اول وحدة تدريبية باشراف اوديشو استعدادا لمباريات دوري نجوم العراق المتبقية".

ويحتل الجوية بعد انتهاء الجولة الـ32 لدوري نجوم العراق المركز الثاني برصيد 66 نقطة خلف الشرطة المتصدر.