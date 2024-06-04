"منين جاي وين رايح" تعود الى بغداد.. مرابطات أمنية تضاعف الازدحامات في العاصمة

2024-06-04 18:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشهد العديد من مناطق العاصمة بغداد، في الأيام الأخيرة، ازدحاماً من نوع آخر وفي مناطق ربما لم تكن تشهده سابقًا.

وبينما تم رفع النقاط الأمنية (السيطرات) داخل العاصمة خلال الأشهر الماضية والتحول نحو توسيع الشوارع وتغيير أوقات الدوام وانشاء مشاريع لفك الاختناقات، عادت مشاهد المرابطات في الشوارع والأزقة بالعديد من مناطق بغداد ولأسباب مجهولة.

ورصدت "بغداد اليوم" ميدانيًا وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، شكاوى من عودة الازدحام نتيجة انتشار مرابطات أمنية في العديد من المناطق، فيما تنتشر المرابطات عادة في أوقات المساء، وهي الأوقات التي كانت لا تشهد ازدحاما كبيرا في بغداد، الا ان العديد من المناطق بدأت تشهد ازدحاما في أوقات المساء جراء هذه المرابطات.

وتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى وتحذيرات من مرابطات امنية تدقق حتى على اجازات السوق بالرغم من انها من مسؤولية عناصر المرور، فيما لا تعرف الأسباب حتى الان وراء اقدام وزارة الداخلية على هكذا نوع من الإجراءات، لكن المعلومات تشير الى ان هناك تركيز وتشديد على أصحاب "التكاتك" والدراجات النارية.

كما عاد السؤال الشهير الذي اعتاد عليه العراقيون في السنوات الماضية لاسيما ببغداد عند الوقوف عند كل سيطرة ومرابطة أمنية الا وهو (منين جاي وين رايح) رغم الغاءه بأمر من الداخلية.