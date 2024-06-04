أوامر بردع كل من يعتدي على المطاعم والبنى التحتية والمصالح التجارية في بغداد

2024-06-04 18:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، صدور أوامر عليا بردع من يعتدي على المطاعم والبنى التحتية والمصالح التجارية في العراق.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم": "صدرت أوامر للقطاعات الماسكة بردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المطاعم والبنى التحتية والمصالح التجارية في بغداد".

وأضاف: "قطعاتنا ألقت القبض على عدد من الخارجين عن القانون أثناء محاولتهم الاعتداء على معمل ألبان كانون".

وخلال أقل من 24 ساعة، تعرضت عدة مطاعم وشركات أمريكية لهجوم من قبل مجاميع تحمل "العصي والهراوات" ترجلوا من سيارات مضللة بعضها "حكومية"، وقاموا بترويع العائلات البغدادية وتكسير الأماكن، كما أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها قيادة العمليات.