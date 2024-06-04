القبض على معتدي المطاعم في بغداد

2024-06-04 18:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على مطاعم ومراكز تجارية في العاصمة بغداد. وذكر بيان للوزارة، أنه "خلال الأيام 26 و 27 و30-5-2024 حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كلا من مطعم KFC و مطعم جلي هاوس ليز ومعهد كامبرج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم KFC‏ وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجادرية، من قبل اشخاص يستقلون 7 عجلات ودراجة نارية". وأشار إلى أنه "تم تشكيل فرق عمل استخبارية وفنية لغرض متابعة الموضوع والتوصل الى الجناة من الخارجين على القانون" . وتابع: "وبعد جمع المعلومات الدقيقة تم التوصل لأسماء المنفذين ومحلات عملهم وسكناهم،