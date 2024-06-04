2024-06-04 18:24:06 - المصدر: منصة إيشان

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن خروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر سيجذب المستثمرين وأصحاب رؤس الأموال. وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة والقاضي الأول لمحكمة مكافحة غسيل الأموال والفساد إياد محسن ضمد في تصريح تابعته منصة “إيشان”، إن “منظمة (فاتف) أخرجت العراق من اللائحة الدول عالية المخاطر وهي اللائحة الرمادية، بعد أن […]

ظهرت المقالة القضاء: خروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر سيجذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال أولاً على ايشان.