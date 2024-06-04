وفد تجاري هندي يزور كوردستان وسفير دلهي يؤكد الاستعداد لتطوير العلاقات

2024-06-04 18:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن السفير الهندي لدى العراق براشانت بيسا، يوم الثلاثاء، أن وفداً تجارياً هندياً يزور إقليم كوردستان حالياً.

جاء ذلك خلال زيارته الى رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والهند، وفق بيان صدر عن حكومة الاقليم ورد الى وكالة شفق نيوز.

وأعرب السفير الهندي، بحسب البيان، عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات التجارة والصحة والتعليم والطاقة والتكنولوجيا، وأشار إلى أن وفداً تجارياً هندياً يزور إقليم كوردستان حالياً.

من جانبه، جدد مسرور بارزاني رغبة إقليم كوردستان في توثيق العلاقات مع الهند في مختلف المجالات.