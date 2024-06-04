رئيس الوزراء يوجه ببدء عطلة عيد الأضحى من الأحد 16 حزيران ولغاية الخميس الذي بعده

2024-06-04 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ببدء عطلة عيد الأضحى من الأحد 16 حزيران ولغاية الخميس الذي بعده.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك للدوائر الرسمية، ابتداءً من يوم الأحد 16 حزيران الجاري، ولغاية الخميس 20حزيران، على أن يستأنف الدوام الرسمي، يوم الأحد 23 حزيران".وختم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بالقول "أعاده الباري جلّ وعلا على العراق وشعبنا بالخير والبركات".