بروفايل العلامة علي الوردي "ابن خلدون القرن العشرين"

2024-06-04 19:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

شكل العلامة على الوردي علامة فارقة في تاريخ العراق المعاصر في حقل علم الاجتماع الحديث وذلك بسبب البساطة والعمق فغدت طروحاته ونظرياته واستنتاجاته منتشرة بين العامة لسلاسة الجملة التي يكتبها وحرصه على التوصيل لكافة الطبقات بروح العالم المعطاء دون منة او تلفيق ملغز. لذا لم تكن اغلب الطبقات الحاكمة على وفاق معه طيلة حياته التي عاشها دارسا ومدرسا ومحاضرا وباحثا المعيا يتميز بالصراحة والمواجهة وصلابة الرأي. ولادته ولد العلامة علي حسين محسن عبد الجليل الوردي (1913– 13 تموز 1995 م)، ولقب عائلته الوردي نسبة إلى أن جده الأكبر كان يعمل في صناعة تقطير ماء الورد وحمل الوردي بذرة حبه للكتب