2024-06-04 19:18:06 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن “نصب الأصبع” الذي أحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت النقابة في بيانها الذي ورد لمنصة “إيشان”، أنه “تم وضع نصب الإصبع في واجهة أحد الفنادق الكبرى في منطقة الجادرية وسط بغداد دون إذن النقابة خلافاً لتوجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء”. وأضافت، أن “النصب، أثار موجة من […]

ظهرت المقالة نقابة الفنانين: الاصبع لا ينتمي لحضارة وادي الرافدين أولاً على ايشان.