التعادل ينهي لقاء الطلبة وكربلاء في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق

2024-06-04 19:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق كربلاء مع ضيفه فريق الطلبة سلبيا من دون أهداف في مباراة مؤجلة ضمن الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب الكوت الأولمبي عند الساعة 4:45 عصراً بتوقيت بغداد.

وبهذه النتيجة رفع فريق رصيده للنقطة 42 بالمركز التاسع ورفع كربلاء رصيده للنقطة 33 بالمركز 14 .

وتقام يوم الجمعة ثاني المؤجلات بين فريقي الكهرباء وضيفه اربيل على ملعب الزوراء عند الساعة السادسة عصراً .