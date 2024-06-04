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التعادل ينهي لقاء الطلبة وكربلاء في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق

التعادل ينهي لقاء الطلبة وكربلاء في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق
التعادل ينهي لقاء الطلبة وكربلاء في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق
2024-06-04 19:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق كربلاء مع ضيفه فريق الطلبة سلبيا من دون أهداف في مباراة مؤجلة ضمن الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب الكوت الأولمبي عند الساعة 4:45 عصراً بتوقيت بغداد.

وبهذه النتيجة رفع فريق رصيده للنقطة 42 بالمركز التاسع ورفع كربلاء رصيده للنقطة 33 بالمركز 14 .

وتقام يوم الجمعة ثاني المؤجلات بين فريقي الكهرباء وضيفه اربيل على ملعب الزوراء عند الساعة السادسة عصراً .

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