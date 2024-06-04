مواجهة العراق واندونيسيا.. أزمة تذاكر وتدريبات مكثفة بصفوف مكتملة

2024-06-04 19:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كثف المنتخب الوطني جرعاته التدريبية، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراً لمواجهة منتخب إندونيسيا بعد غد الخميس في الساعة 12 ظهراً بتوقيت بغداد، وذلك ضمن إطار الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية و نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا ، المكسيك ، كندا.

وحضر تدريبات اليوم رئيسُ الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال و النائبُ الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود والقائم بالأعمال السفارة العراقية في جاكارتا عمار الخالدي.

وشهدت للمرة الأولى اكتمالَ صفوف كتيبة خيسوس كاساس بمشاركة 26 لاعبًا هم كل من : جلال حسن ، علي كاظم ، حسين حسن ، كميل سعد ، ماركو فرج ، مناف يونس ، سعد ناطق ، اكام هاشم ، زيد تحسين ، يوسف أمين، أيمن حسين ، إبراهيم بايش، مهند علي ، أحمد يحيى ، أمير العماري ، محمد الطائي ، علي جاسم ، بشار رسن ، لؤي العاني ، زيدان إقبال ، أحمد مكنزي ، ريبين سولاقا ، حسين علي ، مصطفى سعدون ، أسامة رشيد ، صفاء هادي.

وقد سبقت تدريبات اليوم محاضرتان فنيتان من قبل الجهاز الفني، واحدة صباحية وثانية قبل انطلاق التدريبات المسائية التي سبقتها زخات أمطار غزيرة شهدتها العاصمة جاكارتا.

كرات سباكس

وتم منحُ (10) كرات من نوع سباكس أثناء تدريبات اليوم التي جرت في مراكز التدريب A التابعة إلى الاتحاد الإندونيسي والتي سيتم استخدامها في خوض المباراة.

ومن المؤمل أن يخوضَ المنتخب الوطني العراقي يوم غد الأربعاء في الساعة السادسة مساءً وحدةً تدريبيةً رسميةً على الملعب الرئيسي غيلورا بونغ كارنو (GBK) الذي سيحتضن اللقاءَ بعد غد الخميس

المؤتمر الصحفي

ويعقد يوم غد الأربعاء في الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت بغداد المؤتمر الفني الخاص بالمُباراة الذي ستحدد من خلاله الجوانبُ الإدارية وألوان الأطقم والأمور اللوجستية والطبية المتعلقة بالمباراة، والإرشادات التنسيقية الإضافية، بضمنها آلية العد التنازلي.

وتحرك وفد المنتخب الوطني من مقر إقامته إلى ملعب المباراة GBK، ومن المؤمل أن يعقدَ غداً في فندق السلطان ( هيلتون سابقا) المؤتمر الصحفي للمدرب خيسوس كاساس، وسيكون إلى جانبه محترف هيرنفين الهولندي حسين علي.

أزمة التذاكر

وبحسب اتحاد الكرة العراقي، فقد بدا واضحاً موضوع نفاد التذاكر الخاصة بالمباراة، وعدم توفر أي منفذ للمبيعات لها سواء في الأسواق الإلكترونية أو مراكز البيع الخاصة بملعب المباراة والاتحاد الإندونيسي.

وقال الاتحاد إن إدارةُ وفد المنتخب الوطني تبذل جهوداً سخيةً من خلال محادثاتٍ مستمرةٍ مع الجانب الإندونيسي لغرض توفير تذاكر للجمهور العراقي المتواجد في جاكارتا وغيرهم ممن حضروا من أماكن متفرقة من إندونيسيا، ناهيك عن آخرين قادمين من أستراليا، وقد وعد الجانبُ الإندونيسي بتوفيرها خلال الساعات القليلة المُقبلة، علماً أن ملعب المباراة يتسع لقرابة 80 ألف متفرج، و لاتزال بعضُ الجماهير الإندونيسية تبحث في الأسواق السوداء لشراء التذاكر.

ضمان التأهل

حظيت بعثةُ المنتخب العراقي المتواجدة في إندونيسيا باهتمام مختلف وسائل الإعلام والجماهير المولعة برياضة كرة القدم، وتحدثت عن ضمان تأهل منتخب العراق بوقتٍ مبكرٍ إلى التصفيات المقبلة بعد حصوله على العلامة الكاملة لغاية الآن ( 12 ) نقطة من أصل أربع مباريات، وبنسبةٍ كبيرةٍ كأول عن المجموعة، وكذلك التأهل إلى كأس آسيا مباشرة.

يذكر أن مباراةَ الذهاب التي جمعت المنتخبين في البصرة انتهت عراقيةً بنتيجة 5/1.

تجدر الإشارة إلى أن قرعةَ الدور المقبل لتصفيات كأس العالم ستقام في السابع والعشرين من الشهر الحالي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، و سيتم خلالها تقسيمُ (18) منتخباً متأهلاً (أول وثاني) عن تسع مجموعاتٍ من التصفيات الحالية إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات.

الطواقم التحكيمية

سيقود المباراة طاقمُ تحكيم أسترالي مؤلف من إيفانز شون روبرت حكم ساحة ولاكرينديس جورج حكم مساعد أول و جولدريك أوين حكم مساعد ثانٍ ، وكيم دايونج من كوريا الجنوبية حكماً رابعاً؛ وسفيري إسماعيل من إيران مراقباً للحكام و عبد الغفور عبد الحميد من جزر المالديف مشرف المباراة، و أمالانثان كينيث خانا من ماليزيا مراقباً أمنياً.