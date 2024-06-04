النفط تكشف عن توجيهات حكومية جديدة تخص 4 قطاعات

2024-06-04 19:24:01 - المصدر: واع





بغداد - واع

أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شدد على الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشاريع خلال الاجتماع الدوري الأخير الخاص بمتابعة مشاريع الوزارة، فيما لفتت إلى صدور توجيهات أخرى في 4 قطاعات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يولي اهتماماً كبيراً لقطاع النفط نظراً لأهميته للاقتصاد العراقي من خلال الاجتماعات والمتابعة شبه اليومية من قبله لمشاريع قطاع النفط والغاز في العراق".

وأضاف، أن "ترؤس رئيس الوزراء للاجتماع الدوري الأخير الخاص بمتابعة مشاريع وزارة النفط أتى لمراجعة أهم المشاريع قيد الإنجاز ونسب الإنجاز في هذه المشاريع التي تتعلق بقطاعات الاستخراج والتصفية والغاز والتوزيع وأصدر توجيهات بصددها".

وأشار جهاد، إلى أن "رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع بالالتزام في توقيتات تنفيذ المشاريع، والوزارة لديها مشاريع كبيرة في قطاع الاستخراج تتضمن مشاريع إدامة وزيادة الإنتاج ولدينا كذلك مشاريع لتطوير المنافذ التصديرية".

وتابع، أن "الاجتماع تطرق كذلك إلى موضوع الدفع الإلكتروني والخطوات المنفذة في هذا الاتجاه، ووزارة النفط في مقدمة الوزارات التي طبقت الدفع الإلكتروني ليس في مجال بيع الوقود في المحطات فقط وإنما جميع تعاملات شركة التوزيع والشركات الأخرى، حيث أصبحت عن طريق الدفع الإلكتروني بما في ذلك الوقود المجهز لأصحاب المولدات أو معامل الطابوق".

وتابع، أن "هنالك العديد من المشاريع كذلك في قطاع التصفية ودخلت العديد منها حيز الإنتاج ومن بينها وحدات جديدة للأزمرة تساهم بتحسين الإنتاج، وفي قطاع الغاز لدينا مشاريع دخلت حيز العمل".

وكان رئيس الوزراء ترأس في وقت سابق الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة مشاريع وزارة النفط.