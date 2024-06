ابرزها الخدمات.. حزمة ملفات هامة على طاولة مجلس محافظة ذي قار

2024-06-04 19:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: عقد مجلس محافظة ذي قار برئاسة عبدالباقي العمري، الثلاثاء، جلسة طارئة في قضاء الشطرة، لمناقشة أوضاع الطاقة الكهربائية بمناطق المحافظة كافة، فضلا عن الاطلاع على الواقع الخدمي العام لقضاء الشطرة. وقال العمري بحسب بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية ان “الجلسة ناقشت أوضاع الطاقة الكهربائية بمحافظة ذي قار...

