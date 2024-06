2024-06-04 19:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت مديرية طرق وجسور ذي قار، اليوم الثلاثاء، المباشرة بأعمال تبليط شارع شمال مدينة الناصرية . وقال مدير المديرية، عبد الأمير الخفاجي، في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إنه “تم المباشرة بأعمال الاكساء لطريق الممتد من الحي الصناعي باتجاه البوابة الشمالية ممر الذهاب”. وأضاف أن “المشروع يتضمن...

The post بالصور.. المباشرة بإكساء طريق الحي الصناعي باتجاه بوابة شمال الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.