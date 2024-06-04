2024-06-04 20:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجهت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، (4 حزيران 2024)، كتاباً الى هيئة الاستثمار الوطنية لرفع "نصب الاصبع" من فندق فخم في منطقة الجادرية ببغداد.

وبرر نقيب الفنانين جبار جودي في كتابه للإستثمار، تلقته "بغداد اليوم"، برفع النصب لعدم " الرجوع إلى نقابة الفنانين خلافاً لتوجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة الى ما أثاره من موجة من السخط والإنتقادات في كافة الأوساط الفنية والثقافية ومواقع التواصل الاجتماعي إذ إن النصب لا ينتمي لحضارة وادي الرافدين لازماناً ولا مكاناً ولا يرمز الى قيم ومعتقدات وتاريخ بغداد الحضارة ويخلو من القيم الفنية والجمالية الرصينة".

ودعا جودي هيئة الاستثمار الى "الإيعاز إلى المستثمر لرفع النصب وإعلان مسابقة لتصميم وتنفيذ النصب من خلال الفنانين التشكيليين العراقيين المعروفين بإنجازاتهم وتاريخهم الفني".

يشار الى انه وعلى الرغم من أن التمثال نصب قبل فترة، فإن العديد من العراقيين تداولوا خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل صوراً لنصب وصفوه بالعجيب الغريب لإبهام أمام فندق "قلب العالم" في منطقة الجادرية.

ففي حين انتقد البعض نصب تمثال لإبهام، لا يحمل أي معنى فني أو ثقافي، شن آخرون حملة سخرية، متسائلين عن السبب الذي دفع إلى وضع تمثال كهذا.

"بصمة المستثمر"

في حين أفادت منصة "يلا" العراقية على إنستغرام إلى أن النصب "عبارة عن بصمة المستثمر ورجل الأعمال العراقي عبدالله الجبوري".

كما أشارت إلى أن الجبوري أراد أن يوضح أنه "ترك بصمة في العراق من خلال استثماره في هذا الفندق الضخم".







