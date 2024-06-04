الديوانية.. الجهد الخدمي يعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع المحافظة

2024-06-04 20:12:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الثلاثاء، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في المشاريع الخدمية المنفذة بمحافظة الديوانية.وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي جابر الحساني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المرحلة الأولى لمشاريع محافظة الديوانية تم إنجازها في حي العامل و الأمين الأول والثاني والثالث وملحق حي العامل، وترميم المدارس وتعديل شبكة الكهرباء في الأحياء الأربعة".من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء ضياء الدين ناظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "تم الاطلاع على الأعمال المقامة والمشاكل والمعوقات في شارع أم الخيل الرئيسي، وكذلك تم زيارة طريق يا حسين للاطلاع على العمل المنفذ والاطلاع أيضا على الخط دفع المياه الصافية في دور سيد محمد المنفذ من قبل دائرة ماء الديوانية".بدوره، أوضح رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية محسن حمزة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق الجهد الخدمي والهندسي اطلع على الأعمال المنفذة في الديوانية وسير العمل ومن ضمن زيارة الفريق إلى طريق يا حسين الذي يعد من أهم الطرق الحيوية والخدمية في المحافظة كونه يخفف من الزخم المروري و يخدم زوار الإمام الحسين (ع) في زيارة الأربعين إذ يعد الطريق مختصرا من المناطق والمحافظات الجنوبية التي تتجه صوب النجف الاشرف، وأيضا يخفف من الزخم المروري عند تقاطع جسر النجف وكذلك يسهل مرور مركبات الحمل التي تأتي من الجنوب إلى النجف الاشرف عن طريق يا حسين".