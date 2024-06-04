منتخبنا الوطني يكثف تدريباته استعدادا لمواجهة إندونيسيا

2024-06-04 20:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكثف المنتخب الوطني تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة منتخب إندونيسيا بعد غد الخميس في إطار الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في السعوية عام 2027، ونهائيات كأس العالم عام 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.وأوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المنتخب الوطني كثف تدريباته مع مواصلة تحضيراته استعدادا لمواجهة منتخب إندونيسيا بعد غد الخميس في إطار الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في السعوية عام 2027، ونهائيات كأس العالم عام 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا"، مشيرا إلى "حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود والقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في جاكارتا عمار الخالدي، تدريبات المنتخب".وأشار البيان إلى اكتمال صفوف المنتخب الذي يضم 26 لاعبا، وهم كل من : جلال حسن ، علي كاظم ، حسين حسن ، كميل سعد ، ماركو فرج ، مناف يونس ، سعد ناطق ، اكام هاشم ، زيد تحسين ، يوسف أمين، أيمن حسين ، إبراهيم بايش، مهند علي ، أحمد يحيى ، أمير العماري ، محمد الطائي ، علي جاسم ، بشار رسن ، لؤي العاني ، زيدان إقبال ، أحمد مكنزي ، ريبين سولاقا ، حسين علي ، مصطفى سعدون ، أسامة رشيد ، صفاء هادي"، لافتا إلى، أنه "سبقت تدريبات اليوم محاضرتان فنيتان من قبل الجهاز الفني، واحدة صباحية وثانية قبل انطلاق التدريبات المسائية".وأضاف، "تم منح عشر كرات من نوع سباكس أثناء التدريبات التي جرت في مراكز التدريب A التابعة إلى الاتحاد الإندونيسي، والتي سيتم استخدامها في خوض المباراة، وأنه من المؤمل أن يخوض منتخبنا الوطني غدا الأربعاء وحدة تدريبية رسمية على الملعب الرئيسي غيلورا بونغ كارنو الذي سيحتضن لقاء الخميس".ونبه البيان إلى، "عقد مؤتمر صحفي صباح غد خاص بالمباراة سيتم خلاله تحديد االجوانب الإدارية وألوان الأطقم والأمور اللوجستية والطبية المتعلقة بالمباراة والإرشادات التنسيقية الإضافية، بضمنها آلية العد التنازلي، وتحرك وفد المنتخب الوطني من مقر إقامته إلى ملعب المباراة GBK"، مبينا، أن "مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس سيعقد في فندق السلطان مؤتمرا صحفيا وسيكون إلى جانبه محترف هيرنفين الهولندي حسين علي".ولفت إلى، "نفاد التذاكر الخاصة بالمباراة، وعدم توفر أي منفذ للمبيعات لها سواء في الأسواق الإلكترونية أو مراكز البيع الخاصة بملعب المباراة والاتحاد الإندونيسي"، مؤكدا، أن "إدارة وفد المنتخب الوطني تبذل جهودا مع الجانب الإندونيسي لتوفير التذاكر للجمهور العراقي المتواجد في العاصمة الإندونيسية في جاكارتا، وغيرهم ممن حضروا من أماكن متفرقة من إندونيسيا، وأستراليا، وأن الجانب الإندونيسي وعد بتوفيرها خلال الساعات القليلة المقبلة".وأكد البيان، أن "بعثة المنتخب العراقي في إندونيسيا حظيت باهتمام وسائل الإعلام والجماهير الرياضية، وأن الجماهير تحدثت عن ضمان تأهل منتخب العراق بوقت مبكر إلى التصفيات المقبلة بعد حصوله على العلامة الكاملة حتى الآن والبالغة 12 نقطة من أصل أربع مباريات، وبنسبة كبيرة كأول عن المجموعة، فضلا عن التأهل إلى كأس آسيا مباشرة"، لافتا إلى، أنه "سيقود المباراة طاقم تحكيم أسترالي مؤلف من إيفانز شون روبرت حكم ساحة ولاكرينديس جورج حكم مساعد أول و جولدريك أوين حكم مساعد ثان، وكيم دايونج من كوريا الجنوبية حكما رابعا؛ وسفيري إسماعيل من إيران مراقبا للحكام وعبد الغفور عبد الحميد من جزر المالديف مشرف المباراة".جدير بالذكر أن العراق فاز في مباراة الذهاب على نظيره الإندونيسي بنتيجة 5/1 وقرعة الدور المقبل لتصفيات كأس العالم ستقام في السابع والعشرين من الشهر الحالي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وسيتم خلالها تقسيم (18) منتخبا متأهلا (أول وثاني) عن تسع مجموعات من التصفيات الحالية إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات.