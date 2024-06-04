توتر في تركيا بعد اقالة رئيس بلدية موال للاكراد

2024-06-04 20:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

شهدت مدينة هكاري التركية اليوم الثلاثاء، مواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون على إقالة رئيس بلدية هكاري المؤيد للأكراد في جنوب شرق تركيا، اسفرت عنه اصابة العديد من المتظاهرين واعتقال آخرين. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقالة رئيس بلدية موال للأكراد منذ الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 آذار/مارس الماضي، وفاز فيها حزب الشعوب الديموقراطي بـ77 بلدية في جميع أنحاء تركيا. وأفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس عن اعتقالات وسقوط جرحى خلال تظاهرة في المدينة حيث وُضع عضو المجلس البلدي المتهم بـ "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" في عهدة الشرطة واستُبدل بمحافظ. وتدخلت الشرطة بإطلاق الرصاص المطاط