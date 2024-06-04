القضاء يحكم باعدام قيادي خطير وبارز في داعش

2024-06-04 20:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

أصدر القضاء العراقي، حكماً بالاعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي خطير عمل بصفة أمني في محافظة نينوى.

وكانت المديرية العامة للأمنِ والانضباط ( مديرية التحقيقات و الأمن الوقائي ) في هيئة الحشد الشعبي نجحت في وقت سابق من إلقاء القبض على الإرهابي بعد استحصال الموافقات القضائية.

وبعد اكمال الاجراءات التحقيقية القضائية تم احالته الى المحكمة المختصة، حيث أصدر القضاء العراقي حكماً بحقه بالاعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة الرابعة /١ من قانون مكافحة الإرهاب.