سفير العراق في أنقرة: نتطلع لتعاون إستراتيجي مع تركيا في ملف المياه

2024-06-04 20:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد سفير جمهورية العراق في أنقرة ماجد اللجماويّ، الثلاثاء، تطلع العراق لتعاون إستراتيجي مع تركيا في ملف المياه. وقالت السفارة العراقية بأنقرة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماويّ، استقبل مبعوث الرئيس التركيّ لشؤون المياه إلى العراق فيصل أرأوغلو، بمبنى السفارة في العاصمة أنقرة. وأكّد اللجماويّ، أن العراق يتطلع إلى شراكة وتعاون إستراتيجي مع الجارة تركيا في ملف المياه بما يضمن حقوق البلدين، مُشدداً على، أن ملف المياه يشكل أولوية في مسار العلاقات التاريخيّة بين البلدين. واستعرض اللجماوي، إجراءات الحكومة العراقيَّة بتنفيذ الاتفاقات ومُذكرات التفاهم التي أبرمت بين الجانبين خلال زيارة الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان إلى بغداد، مشيراً إلى، أنّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ أكد على ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات تنفيذ الاتفاقيات وبالتوازي، ووجّه الوزارات المعنية بمذكرات التفاهم بوضع خطة عمل واضحة وبإشراف مباشر من قبل سيادته؛ من أجل الإسراع بالتنفيذ. وأشار إلى، أهميّة تهيئة المشاريع الخاصة بالمياه، التي ستنفذ بشكل مُشترَك بين البلدين، والتركيز على مشاريع إستراتيجية تصبّ في صالح العراق على المدى البعيد، بما يحقق الأثر المطلوب على الواقع الزراعي والمياه في العراق. من جانبه، أكّد المبعوث الخاص، استعداد تركيا للتعاون مع العراق، موضحا، أن أبوابها مفتوحة للحوار والتعاون مع اللجان الفنيّة العراقيّة المختصة بشؤون المياه. وبين، أن ملف المياه عامل قوة بين البلدين الجارين، مُؤكَّداً، على أهميَّة الإسراع بالتحول من الري التقليديّ القديم لأسلوب متطور من شأنه تحقيق قفزة بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية لقطاع المياه وإدارة الموارد المائيّة، كون العالم أجمع يمر بتغيرات مناخيّة ونمو سكانيّ وبالتالي زيادة الطلب على المياه.