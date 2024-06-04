انتشال جثة غريق من نهر دجلة في الموصل

2024-06-04 21:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتشلت الشرطة النهرية في نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب قضى غرقاً جنوب شرقي الموصل.

‏وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "غواصي الشرطة النهرية بقيادة تمكنوا من انتشال جثة شاب بعمر 21 عاماً غرق أثناء السباحة في نهر دجلة بمنطقة يارمجة جنوب شرقي الموصل".

‏وأوضح المصدر أن الشاب "كان على ضفاف دجلة للسباحة قرب مشروع ماء يارمجة حين غرق في النهر"، مبيناً أن "الشرطة سلمت الجثة إلى دائرة الطب العدلي بمدينة الموصل لاستكمال الإجراءات القانونية".